У квітні Україна повернула тіла 140 оборонців

В Україну вдалося повернути тіла ще 212 загиблих захисників. Зокрема тіла полеглих повернули з Донецького, Запорізького, Луганського та Харківського напрямків, а також з тимчасово окупованих територій України (ТОТ). Про це у п’ятницю, 31 травня, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

«Репатріація тіл відбулася за сприяння Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями», – зазначили у штабі.

Невдовзі тіла та останки загиблих перевезуть до державних установ для встановлення осіб загиблих.

Нагадаємо, 26 квітня Україна повернула тіла 140 полеглих оборонців. Більшість з полеглих бійців воювали на Донецькому напрямку.