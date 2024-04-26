У п’ятницю, 26 квітня, відбувся черговий репатріаційний захід, за результатами якого до України повернули тіла 140 полеглих військовослужбовців. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зокрема вдалося репатріювати 112 тіл оборонців, що воювали на Донецькому напрямку, 20 полеглих воїнів з Луганського напрямку, п’ять тіл оборонців з Сумського напрямку, двох полеглих воїнів зі Запорізького напрямку та одного із Херсонського напрямку.

«Полеглих повернули завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з Об’єднаним центром СБУ, МВС України, Секретаріатом уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України, іншими представниками структур Сектору безпеки та оборони України. Окрема подяка за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста», – йдеться у повідомленні.

Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих. Після ідентифікації тіла воїнів передадуть родинам для гідного поховання.

Нагадаємо, 12 квітня, українській стороні вдалось повернути 99 тіл полеглих оборонців.