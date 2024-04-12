У п’ятницю, 12 квітня, за результатами репатріаційних заходів до України повернули 99 полеглих військовослужбовців. Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Зокрема, вдалося репатріювати 77 тіл захисників, що воювали на Донецькому напрямку, 20 полеглих воїнів із Запорізького напрямку та двох військових із Харківського напрямку.

«Збройні сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих. Після ідентифікації тіла наших оборонців передадуть родинам для гідного поховання», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що полеглих вдалося повернути завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з об’єднаним центром СБУ, МВС України, Секретаріатом уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України, іншими представниками структур Сектору безпеки та оборони України. Також у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими висловили подяку за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста.