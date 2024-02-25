У російсько-українській війні Україна втратила 31 тис. військовослужбовців. Про це у неділю, 25 лютого, розповів Володмир Зеленський під час прес-конференції у межах форуму «Україна. Рік 2024».

Володимир Зеленський спростував тези американських радикалів, які заявляли, що Україна втратила близько 300 тис. військових та тези росіян про 100 тис. загиблих бійців Сил оборони.

«Це все брехня, це – повна маячня. Кожна людина для нас – великі втрати. 31 тисяча військових українців загинула у цій війні. Ні 300 тисяч, ні 150 тисяч. Але кожна ця втрата – це велика втрата для нас», – сказав Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський також зазначив, що у російсько-українській війні загинуло близько 180 тис. військових ЗС Росії. Загалом, разом з пораненими, російські втрати складають близько 500 тис.

«Росіяни втратили 180 тис. Всього 180 тисяч смертей, я не знаю скільки у них безвісти зниклих. Знаю, що до 500 тисяч в сумі з пораненими», – розповів президент.

Також президент зазначив, що багато українців були вбиті та закатовані росіянами на тимчасово окупованих територіях. Він також наголосив на тому, що є певна кількість людей, які вважаються безвісти зниклими, але не назвав точних цифр.