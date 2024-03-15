В Україну повернули тіла 100 загиблих захисників
Репатрійовані тіла доправлять на судово-медичну експертизу
До теми
У п’ятницю, 15 березня, відбувся черговий репатріаційний захід, за результатами якого в Україну повернені 100 загиблих оборонців України. Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
«Збройні Сили України забезпечують перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих», – повідомили у Координаційному штабі.
Тіла наших оборонців після ідентифікації будуть передані родинам для гідного поховання.
Повідомляється, що полеглих захисників вдалося повернути завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з Об’єднаним центром при СБУ, МВС України, ЗСУ, ДСНС України, іншими представниками структур сектору безпеки та оборони. Окрему вдячність у Координаційному штабі висловили за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста.
Нагадаємо, що 16 лютого, в Україну повернули тіла 58 загиблих оборонців.