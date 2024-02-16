У репатріації тіл брала участь низка силових та безпекових структур України

Україна повернула 58 тіл загиблих у боях українських оборонців. Репатріаційний захід проводився за сприяння Міжнародного комітету Червоного Хреста, повідомили у п’ятницю, 16 лютого, у прес-службі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

«Збройні Сили України забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих. Тіла наших захисників після ідентифікації будуть передані рідним для гідного поховання», – повідомили у прес-службі штабу.

Репатріація тіл військовослужбовців відбулася за участі СБУ, МВС, ЗСУ та ДСНС України, а також за участі інших безпекових структур. У прес-службі Координаційного штабу подякували за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

Нагадаємо, у грудня 2023 року Україна змогла повернути тіла ще 66 українських оборонців, які загинули на фронті. До репатріації тіл також доклалися представники Міжнародного Червоного Хреста.