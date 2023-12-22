Повернення тіл відбулося за сприяння Червоного Хреста

Україна повернула на підконтрольну територію тіла ще 66 українських оборонців, які загинули на фронті. Про це повідомили у прес-службі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у п’ятницю, 22 грудня.

«ЗСУ забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних спеціалізованих установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих», – повідомили у прес-службі Координаційного штабу.

Повернення тіл та останків загиблих українських бійців відбувалося за сприяння низки правоохоронних структур України. Зокрема, до повернення тіл на підконтрольну територію долучилися СБУ, МВС, ДСНС та Держприкордонслужба.

У прес-службі Координаційного штабу додали, що поверненню загиблих воїнів сприяв Міжнародний комітет Червоного Хреста. У штабі особисто подякували очільнику делегації Червоного Хреста Юргу Егліну.

Нагадаємо, повернення тіл українських військовослужбовців здійснюється майже щомісяця. Зокрема, 20 листопада Україні вдалося повернути на підконтрольну територію тіла 94 полеглих військовослужбовців.