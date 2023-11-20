Україна повернула тіла 94 полеглих військовослужбовців
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Україна повернула тіла та останки майже сотні загиблих на фронті військовослужбовців ЗСУ. Про це повідомили у прес-службі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у понеділок, 20 листопада.
За даними Координаційного штабу, на підконтрольну Україні територію повернули тіла та останки 94 українських оборонців. До процедури репатріації була залучена низка силових та правоохоронних структур – СБУ, МВС, ДСНС, ЗСУ та Міжнародний комітет Червоного Хреста.
«Відповідно до норм Міжнародного гуманітарного права протилежній стороні передано тіла (останки) комбатантів, загиблих у зв’язку зі збройною агресією проти України», – повідомили у прес-службі Координаційного центру.
Репатрійовані тіла та останки передадуть представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих. Після цього тіла українських захисників передадуть близьким та рідним.
Нагадаємо, на початку жовтня Україна повернула ще 64 загиблих військовослужбовців. Їхні тіла доправили судмедекспертам.