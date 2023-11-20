Репатрійовані тіла передадуть на судово-медичну експертизу

Україна повернула тіла та останки майже сотні загиблих на фронті військовослужбовців ЗСУ. Про це повідомили у прес-службі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у понеділок, 20 листопада.

За даними Координаційного штабу, на підконтрольну Україні територію повернули тіла та останки 94 українських оборонців. До процедури репатріації була залучена низка силових та правоохоронних структур – СБУ, МВС, ДСНС, ЗСУ та Міжнародний комітет Червоного Хреста.

«Відповідно до норм Міжнародного гуманітарного права протилежній стороні передано тіла (останки) комбатантів, загиблих у зв’язку зі збройною агресією проти України», – повідомили у прес-службі Координаційного центру.

Репатрійовані тіла та останки передадуть представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих. Після цього тіла українських захисників передадуть близьким та рідним.

Нагадаємо, на початку жовтня Україна повернула ще 64 загиблих військовослужбовців. Їхні тіла доправили судмедекспертам.