У п’ятницю, 22 грудня, у Львові 24-та ОМБр ім. короля Данила вручила ордени «Хрест Героя» родинам своїх загиблих побратимів. Нагородження вже вдесяте провели у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Також там священнослужителі, військові, представники влади і рідні помолилися за загиблих героїв.

Орден «Хрест Героя» – це нагорода, яку започаткували у 24-ій ОМБр. Її запровадили, щоб вшанувати пам’ять і подвиг усіх загиблих побратимів з 2014 року у війні з Росією. Орден «Хрест Героя» запозичили з часів Української Народної Республіки.

«Для кожної з родин ця відзнака дуже важлива. Адже її вручаємо ми, побратими, які на війні з 2014 року. Також це наш діалог з родинами полеглих побратимів, ми приймаємо участь в їхньому житті. Відзначення полеглих героїв, на жаль, в нас трохи просідає на рівні держави», – зазначив помічник командира 24-ї окремої механізованої бригади ім. короля Данила, голова всеукраїнського об’єднання «Ми Українці» Іван Татауров.

«Завжди ці заходи дуже болючі і сумні, але дуже важливі для родин загиблих героїв. Дуже часто приходять за цими нагородами маленькі діти: доньки, сини загиблих бійців. », – сказав капелан 24-ї ОМБр ім. короля Данила отець Юрій Хамуляк.

Орден «Хрест Героя» під час десятого нагородження отримали понад 50 родин загиблих захисників. Загалом бригада вручила вже більше 800 таких нагород.

«Загинув рік тому, 1 грудня, він воював на Бахмутському напрямку. Йому назавжди 27, він був наш позитив, наше все. Ця нагорода – це те, що він не дарма пішов на війну, що його згадали, що його смерть в певній мірі не дарма, адже він загинув на бойовому завданні», – розповіла сестра загиблого Романа Дімитрова Іванна Дімитрова.

«Загинув в Кліщіївці 19 грудня 2022 року. З одного боку гордість за сина, а з другої біль втрати. 42 йому було, добрий був, добродушний, безкористний, завди веселив», – пригадала мама загиблого Олександра Легкобита Галина Легкобит.

Перейняти таку ініціативу вже вирішили й інші бригади, зокрема, у листопаді перше нагородження влаштувала 128-ма Закарпатська гірсько-штурмува бригада. Також ініціативу перейняла і 14-та окрема механізована бригада, там орден дещо видозмінили, бригада додала свою символіку.

Зазначимо, 24-та ОМБр ім. короля Данила одна з перших почала відбивати наступ противника на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Підрозділи бригади вели бої за Попасну, Гірське та Золоте, Лисичанськ та Сєверодонецьк, Комишуваху, Вовчорівку та Соледар, брали участь в звільненні Херсона. Зараз бригада продовжує відбивати українські землі у ворога на Донецькому напрямку. Дислокується бригада там вже майже рік.