З нагоди Дня міста школярі разом з батьками і вчителями організували благодійні ярмарки у львівських школах

У неділю, 28 квітня, з нагоди Дня міста школярі разом з батьками і вчителями організували благодійні ярмарки у львівських школах. Вдалося зібрати 1,9 млн грн на дрони для військових. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«1 900 000 гривень – це сума, яку зібрали наші діти на шкільних ярмарках вчора. Учні, вчителі, батьки вкотре організували дуже гарну подію, яка відбулася одночасно в багатьох місцях Львова. Напекли печива, налили лимонаду, написали писанки і за пів дня зібрали колосальну суму, яка піде на потреби наших захисників», – написав у своїх соцмережах Андрій Садовий.

Кошти, які зібрали діти, скерують на «Помсту Лева» для закупівлі FPV-дронів для бригад десантно-штурмових військ.

Благодійні ярмарки відбувалися на таких локаціях: