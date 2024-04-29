Львівські школярі під час ярмарків зібрали для військових майже 2 млн грн
Кошти скерують на закупівлю FPV-дронів для бригад десантно-штурмових військ
У неділю, 28 квітня, з нагоди Дня міста школярі разом з батьками і вчителями організували благодійні ярмарки у львівських школах. Вдалося зібрати 1,9 млн грн на дрони для військових. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
«1 900 000 гривень – це сума, яку зібрали наші діти на шкільних ярмарках вчора. Учні, вчителі, батьки вкотре організували дуже гарну подію, яка відбулася одночасно в багатьох місцях Львова. Напекли печива, налили лимонаду, написали писанки і за пів дня зібрали колосальну суму, яка піде на потреби наших захисників», – написав у своїх соцмережах Андрій Садовий.
Кошти, які зібрали діти, скерують на «Помсту Лева» для закупівлі FPV-дронів для бригад десантно-штурмових військ.
Благодійні ярмарки відбувалися на таких локаціях:
- школа № 40 (вул. Любінська, 93Б);
- школа № 98 (вул. Трильовського, 12);
- школа № 67 (вул. Сяйво, 18);
- школа № 99 (вул. Творча, 1);
- школа № 36 (вул. Володимира Великого, 55Б);
- ліцей № 6 (вул. Зелена, 22);
- ліцей «Оріяна» (ярмарок проводять на площі перед Центром Довженка);
- ліцей № 38 (вул. Порічкова, 4А);
- школа № 77 (вул. Виговського, 7А);
- школа № 47 (вул. Галицька, 54, м. Винники).