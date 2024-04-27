Пікапи, які привезли британські фермери

У межах ініціативи «Пікапи для миру», яку заснував британський фермер Марк Лерд, військові отримали 30 пікапів. Голова Львівської ОВА Максим Козицький у суботу, 27 квітня, розповів, що майже 50 британців подолали багато кілометрів, щоб привезти позашляховики.

«Відповідно до запитів, які військові формування скерували у Львівську ОВА, автомобілі ми передали оборонцям з 24 ОМБр імені короля Данила, 125 бригаді, 150 ТрО ЗСУ та Повітряному Командуванню "Захід" – для підсилення мобільних вогневих груп, які збивають над Львівською областю ворожі ракети та "шахеди"», – написав Максим Козицький.

Він додав, що всі позашляховики укомплектовані генераторами та медикаментами.

Зазначимо, що британські фермери вже привезли на Львівщину приблизно 300 автомобілів. Марк Лерд, який організовує допомогу, підтримує Україну з 2014 року.