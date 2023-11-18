Британські фермери привезли пікапи на Львівщину

У межах акції «Пікапи для миру», яку ініціював британський фермер Марк Лерд, українські військові отримали ще 35 позашляховиків. Транспорт на Львівщину особисто привезли британські фермери та волонтери. Очільник Львівської ОВА Максим Козицький у суботу, 18 листопада, розповів, що з початку дії ініціативи «Пікапи для миру» британці привезли понад 260 автомобілів.

«Ці машини допоможуть нашим воїнам пересуватись по бездоріжжю, евакуйовувати поранених і рятувати життя побратимів й мирних жителів. Загалом від березня наші британські друзі передали на фронт уже понад 260 автівок! Британські фермери та волонтери особисто привезли на Львівщину ще 35 позашляховиків для наших воїнів!», – повідомив Максим Козицький.

За словами очільника ЛОВА, позашляховики отримає повітряне командування «Захід», 24 ОМБр імені короля Данила, 125 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ, 150 ОБр ТрО та інші формування.

Автомобілі, які привезли британці (Фото ЛОВА)

«Машини ми переважно не купуємо, а віддаємо свої. Більшість одразу ж і перефарбовують у зелений військовий колір. Намагаємось також усі автомобілі укомплектувати гуманітарним вантажем для Збройних Сил України, вимушених переселенців та жителів прифронтових територій. Ми віримо в перемогу України! Дякую усім волонтерам! Ми продовжуватимемо підтримувати Україну і разом ми повернемо мир», – сказав Марк Лерд.

Максим Козицький додав, що Марк Лерд, якому належить ініціатива «Пікапи для миру», підтримує Україну з 2014 року. У вересні 2023 року чоловік доставив на Львівщину 34 автомобілі.