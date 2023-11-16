Стало відомо що було у «Black Box»

Фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» і блогер Ігор Лаченков у межах проекту Вlack Box торік придбали для Головного управління розвідки Міністерства оборони України безпілотники «Бобер». Про це у четвер, 16 листопада, розповів співробітник одного зі спецпідрозділів ГУР на позивний «Колібрі» у відео, опублікованому на сайті фонду.

Безпілотний літальний апарат «Бобер» – виготовлений в Україні баражуючий боєприпас.

«Даний баражуючий боєприпас здатний знищувати важливі військові цілі противника на оперативно-тактичній та стратегічній глибині на відстані до 800 кілометрів. Завдяки цьому та іншим засобам з Black Box ми зменшували та зменшуємо наступальний потенціал противника», – розповів «Колібрі».

За словами співробітника ГУР, «Бобер» – не єдина складова Black Box, але зараз можна розповісти лише про нього. Завдяки ньому українські військові поцілили у завод із виробництва електроніки для ракет типу Х-31, Х-35 та Х-59, також влучили у сховище, де зберігалися ракетні частини до балістичних ракетних комплексів «Іскандер» та інше. За даними ГУР, Black Box завдала збитків у Криму, на тимчасово окупованих територіях і на військових об’єктах росіян на понад 900 млн доларів за перші 8 місяців 2023 року.

Нагадаємо, збір на проект Вlack Box фонд «Повернись живим» та блогер Ігор Лаченков оголосили 15 листопада 2022 року. Не розкриваючи жодних подробиць, на нього вдалося зібрати 230 мільйонів гривень менше ніж за місяць.

15 листопада фонд «Повернись живим» та Ігор Лачвенков заявили, що частково розкриють вміст минулорічного Вlack Box, коли закриють наступний збір – 15 мільйонів гривень для бійців ГУР, які безпосередньо працюють з «коробкою».

Усю необхідну суму на «монобанку» українці зібрали трохи більше ніж за добу. На ці гроші Фонд придбає для «Колібрі» та інших бійців, які працюють з «коробкою», автівки з комплектуючими.

«Транспорт підвищить мобільність спецпризначенців і дозволить їм ефективніше “діставати” окупантів», – йдеться у повідомленні.

Фонд «Повернись живим» компетентно посилює армію України з 2014 року. Із лютого 2022-го українці й небайдужі іноземці задонатили Фонду для цього понад 9 млрд грн. Загалом за цей час організація отримала 2654568 пожертв. Сума середнього донату становить 3393 грн.