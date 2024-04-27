Слов'янський НПЗ цієї ночі атакували невідомі дрони

Уночі 27 квітня дрони атакували два нафтопереробні заводи у Ільську та Слов’янську-на-Кубані в Краснодарському краї Росії. Місцева влада повідомила про атаку понад десяти безпілотників на резервуарний парк і ректифікаційну колону НПЗ. Після атаки на заводах спалахнула пожежа. Крім цього, місцеві пабліки повідомляють про ураження військового аеродрому «Кущевск». За інформацією джерел одразу кількох ЗМІ, атаку дронів по обʼєктах в РФ здійснила СБУ.

Численні очевидці зняли моменти влучань дронів у НПЗ на відео і поділились ним у соцмережах. Місцева влада повідомила, що БПЛА були літакового типу, а пожежа спалахнула лише на площі 5 м2 хоча на численних відео в соцмережах видно потужний вибух і подальше розгорання.

Слов'янський НПЗ (Слов'янськ ЕКО) введений в експлуатацію у 2013 році. Завод розташований у м. Слов'янськ-на-Кубані, що за близько 300 км від лінії фронту в Україні. Загальна потужність переробки Слов'янського НПЗ становить до 4 млн тонн сировини у рік. Цей нафтопереробний завод не вперше атакують дрони. 17 березня 2024 року кілька БПЛА атакували НПЗ, унаслідок чого виникла пожежа. Тоді зі слів російської влади пошкодження отримали атмосферні та вакуумні блоки встановлення первинної переробки нафти.

Окрім того, за даними джерел «Укрінформу», БПЛА СБУ ударили по ректифікаційним та атмосферним колонам Ільського НПЗ. Зазначається, що це ключовий технологічний обʼєкт заводу. Після влучань на аеродромі та НПЗ почалися пожежі та евакуація персоналу.

За інформацією Lb.ua, що посилається на джерела в правоохоронних органах, у ніч на 27 квітня СБУ спільно із Силами оборони також атакували безпілотниками військовий аеродром «Кущевск» у Краснодарському краї РФ. Там, за даними джерел, базуються десятки військових літаків, РЛС та засоби РЕБ.

Telegram-канал ASTRA зазначає, що дрони-камікадзе уразили склад модулів управління та корекції для авіабомб. На опублікованих кадрах видно згорілі та пошкоджені модулі УМПК. Авіабомби з такими модулями російські винищувачі можуть скидати за 50 км від лінії фронту.