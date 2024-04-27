На Івано-Франківщині внаслідок влучань виникла масштабна пожежа

Росіяни в ніч з 26 на 27 квітня атакували ракетами енергетичну інфраструктуру України. Під удар потрапили енергетичні об’єкти в трьох областях – Львівській, Івано-Франківській та Дніпропетровській. Про це вранці 27 квітня повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

«Є пошкодження обладнання. На одному з об’єктів поранено начальника зміни – енергетик отримав контузію. Наслідки атак уточнюються. Триває робота над їх ліквідацією», – йдеться в дописі Міненерго в Telegram.

Близько 1:00 ночі Повітряні сили повідомили про зліт кількох бортів Ту-95МС з аеродрому «Оленья» Мурманської області. А вже о 4:00 на всій території України оголосили повітряну тривогу, яка тривала до 6:00. Повітряні Сили повідомляли про крилаті ракети, які пролітали над низкою областей спершу в напрямку Павлограда Дніпропетровської області, потім – у напрямку західних областей, зокрема, на Стрий Львівської області.

За повідомленням ДТЕК, під удар знову потрапили ТЕС. «Ворог вкотре масово обстріляв енергетичні об’єкти України. Сьогодні вночі внаслідок атаки постраждало чотири теплоелектростанції ДТЕК. За попередньою інформацією, на жаль, є постраждалі», – зазначили у прес-службі. Енергетики також повідомили, що унаслідок атаки обладнання підприємств отримало серейозні пошкодження.

Зокрема, у Дніпровському та Криворізькому районах пошкоджені енергетичні об'єкти, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram. Сталося кілька займань, 39-річний чоловік отримав поранення середньої тяжкості. На Криворіжжі є перебої з водопостачанням.

В Івано-Франківській області внаслідок влучань в енергообʼєкт почалась масштабна пожежа, повідомили в ДСНС. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

На Львівщині ворог влучив у два обʼєкти енергетичної інфраструктури у Стрийському та Червоноградському районах. На них виникли пожежі, є руйнування, однак постраждалих немає.

Додамо, що з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 170 разів.

Пізніше в Повітряних силах повідомили, що Росія завдала комбінованого ракетного удару, запустивши 34 ракети різного типу. З них силам ППО вдалось збити 21 ракету.