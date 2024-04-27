Уночі сили ППО збили 21 з 34 російських ракет
Росіяни завдали комбінованого ракетного удару по енергообʼєктах у трьох областях
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У ніч на суботу, 27 квітня, Росія завдала комбінованого ракетного удару по всій території України. За інформацією Повітряних сил, ворог запустив 34 ракети різного типу. З них силам ППО вдалось збити 21 ракету.
Зазначається, що всього Росія застосувала 34 ракети повітряного, наземного та морського базування, зокрема:
- 9 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область);
- 9 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 (із повітряного простору Бєлгородської області та з акваторії Азовського моря);
- 2 зенітні керовані ракети С-300 (із району Бєлгородської область);
- 2 крилаті ракети «Іскандер-К» (із Криму);
- 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із літаків МіГ-31К (пуски з повітряного простору Рязанської і Тамбовської областей);
- 8 крилатих ракет «Калібр» із акваторії Чорного моря.
Для відбиття атаки Повітряні сили залучили винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони. У результаті Повітряні сили знищили 21 ракету, зокрема:
- 6 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 8 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;
- 1 крилату ракету «Іскандер-К»;
- 6 крилатих ракет «Калібр».
Нагадаємо, що внаслідок ракетної атаки ввечері 26 та вночі 27 квітня є влучання в енергетичні об’єкти в трьох областях – Львівській, Івано-Франківській та Дніпропетровській. Під удар знову потрапили ТЕС та електропідстанції ДТЕК, є поранені.