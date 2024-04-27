У ніч на суботу, 27 квітня, Росія завдала комбінованого ракетного удару по всій території України. За інформацією Повітряних сил, ворог запустив 34 ракети різного типу. З них силам ППО вдалось збити 21 ракету.

Зазначається, що всього Росія застосувала 34 ракети повітряного, наземного та морського базування, зокрема:

9 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область);

9 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 (із повітряного простору Бєлгородської області та з акваторії Азовського моря);

2 зенітні керовані ракети С-300 (із району Бєлгородської область);

2 крилаті ракети «Іскандер-К» (із Криму);

4 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із літаків МіГ-31К (пуски з повітряного простору Рязанської і Тамбовської областей);

8 крилатих ракет «Калібр» із акваторії Чорного моря.

Для відбиття атаки Повітряні сили залучили винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони. У результаті Повітряні сили знищили 21 ракету, зокрема:

6 крилатих ракет Х-101/Х-555;

8 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

1 крилату ракету «Іскандер-К»;

6 крилатих ракет «Калібр».

Нагадаємо, що внаслідок ракетної атаки ввечері 26 та вночі 27 квітня є влучання в енергетичні об’єкти в трьох областях – Львівській, Івано-Франківській та Дніпропетровській. Під удар знову потрапили ТЕС та електропідстанції ДТЕК, є поранені.