Раніше США вже повідомляли про пакет військової допомоги для України на суму 1 млрд доларів

Черговий пакет військової допомоги Україні вартістю 1 млрд доларів оголосив міністр оборони США Ллойд Остін у межах 21-го засідання Контактної групи з питань оборони України, яке відбулось у п’ятницю, 26 квітня, передає Укрінформ.

«Сьогодні я радий повідомити, що Сполучені Штати виділять за повноваженнями президента (PDA) ще один пакет допомоги на $1 мільярд, який включатиме додаткові боєприпаси для HIMARS, 155-міліметрові снаряди, засоби протиповітряної оборони та бронетехніку», – заявив глава Пентагону.

Остін також відзначив зусилля інших країн, які продовжують забезпечувати оборонні потреби України.

«Лише подивіться на надзвичайну ініціативу Чеської Республіки щодо закупівлі тисяч артилерійських снарядів із третіх країн. Велика Британія оголосила про виділення свого найбільшого пакета озброєнь вартістю приблизно $620 мільйонів. Або зверніть увагу на сміливу заяву Німеччини про те, що вона надасть Україні ще одну систему Patriot», – зазначив Ллойд Остін.

Як уточнюють у Пентагоні, за останні два роки близько 50 країн з усього світу забезпечили Україну понад 70 системами ППО середньої та великої дальності. Вони надали близько тисячі ракет, трьох тисяч одиниць бронетехніки, у тому числі понад 800 основних бойових танків. ЗСУ також отримали десятки тисяч протитанкових ракет. Окрім того, за словами глави оборонного відомства США, уже цьогоріч в Україну почне прибувати ескадрилья літаків F-16 разом з пілотами та інженерами, яких підготували країни-учасниці Контактної групи.

До слова, у cереду, 24 квітня, Міноборони США вже оголосило про пакет військової допомоги Україні орієнтовною вартістю $1 мільярд, який має терміново задовольнити критичні потреби України у сфері безпеки та оборони.