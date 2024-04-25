Імовірно, що саме ракетами ATACMS ЗСУ атакували аеродром окупантів у Криму 17 квітня

США кілька тижнів тому поставили Збройним силам України партію ракет великої дальності ATACMS. Інформацію, яку першим опублікувало агентство Reuters згодом офіційно підтвердили у Пентагоні, повідомило «РБК-Україна» ввечері 24 квітня.

За словами співрозмовника Reuters, адміністрація Байдена не планувала постачати Україні ракети з дальністю до 300 км. Однак використання Росією балістичних ракет великої дальності з Північної Кореї та атаки окупантів на енергетичну інфраструктуру змінили позицію США.

Джерело зазначило, що президент Байден особисто наказав залишити постачання далекобійних ATACMS у таємниці, щоб зберегти оперативну безпеку та елемент несподіванки для України.

За даними журналістів, їх вже використовували проти російських цілей. Зокрема, 17 квітня українські військові завдали удару ракетами ATACMS по аеродрому окупантів у Криму, який розташований приблизно за 165 км від лінії фронту.

Цю інформацію підтвердив представник Пентагону Гаррон Гарн.

Як пише The New York Times, Україна отримала понад 100 ракет більшого радіусу дії, а також інші варіанти касетних боєприпасів. Вони увійшли у пакет допомоги вартістю 300 млн доларів в Україну в березні, першого нового пакету допомоги для країни після закінчення фінансування наприкінці грудня.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що США відправлять Україні новий пакет військової допомоги на близько 1 млрд доларів. Зокрема, Україна отримає боєприпаси для ППО, ракетні системи, артилерійські снаряди та бронетехніку.

У вересні 2023 року США надали Україні ракети ATACMS, але з меншою дальністю, радіусом близько 160 км. У жовтні Володимир Зеленський повідомив, що Україна вперше застосувала їх, але не уточнив, які цілі були вражені.