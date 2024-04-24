Сенатори ухвалили законопроект про допомогу за спрощеною процедурою

Сенат Конгресу США проголосував за виділення Україні, Ізраїлю та Тайваню додаткового фінансування на понад 95 млрд доларів. 61 млрд призначені для допомоги Україні боротьбі з Росією. За законопроект сенатори проголосували за спрощеною процедурою у ніч на череду, 24 квітня.

За надання допомоги Україні та іншим союзникам США проголосувала переважна більшість політиків – 79 проти 17 сенаторів. Так, законопроект про додаткове фінансування схвалили обидві палати американського конгресу.

Законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню набуде чинності після того, як президент США Джо Байден підпише його. Нагадаємо, раніше президент заявив, що підпише проект про додаткове фінансування негайно після його ухвалення, щоб одразу розпочати процедуру передачі військової допомоги. У новій заяві президент США зазначив, що підпише законопроект 24 квітня.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ухвалення законопроекту США та подякував сенаторам за схвалення пакета допомоги на понад 61 млрд доларів. За словами президента, це голосування зміцнило роль США як «маяка демократії».

«Я також вдячний усім американцям, які продовжують підтримувати Україну та усвідомлюють, що історичне значення цього законопроекту виходить за межі політики. Я так само ціную підтримку президента Байдена і з нетерпінням очікую на швидке підписання законопроекту та надання наступного пакета військової допомоги, що відповідатиме рішучості, яку я завжди відчуваю в наших переговорах», – повідомив Володимир Зеленський.

Зазначимо, голосування за законопроект про додаткове фінансування у Сенаті розпочалося з вечора вівторка, 23 квітня, за київським часом. Тоді для затягування розгляду проекту закону деякі представники від республіканської партії намагалися внести правки, проте їхній розгляд відхилили. Законопроект розглянули за спрощеною процедурою, на що погодилися 80 сенаторів Конгресу.

Військова допомога США – що відомо виділення 61 млрд доларів

Відповідно до опублікованого 17 квітня тексту законопроекту, Україна отримає 61 млрд доларів на підтримку у війні проти Росії. 13,8 млрд із них витратять на закупівлю оборонних систем, товарів та послуг оборонного призначення. Ще 23 млрд доларів використають для поповнення запасів зброї США.

Зауважимо, йдеться про надання коштів у кредит – за 60 днів від можливого набуття чинності законопроекту український уряд та Джозеф Байден мають укласти угоду щодо повернення цих коштів. Крім того, в разі ухвалення законопроекту про допомогу Україні, протягом 45 днів Держдеп США та американське Міноборони мають надати стратегію щодо підтримки України. Водночас США можуть «пробачити» Україні кредитні кошти.

Крім того, Україна може отримати від США балістичні ракети ATACMS, про що зазначено в законопроекті. Вже 22 квітня Володимир Зеленський підтвердив, що між країнами є така домовленість, проте не уточнив, коли саме США планує передати ракети.

Із повним текстом законопроекту про допомогу Україні можна ознайомитися тут.

20 квітня 2024 року Конгрес США підтримав законопроект республіканця та спікера Палати представників США Майка Джонсона. За виділення допомоги проголосували 310 конгресменів, а проти – 112.