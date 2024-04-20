«За» проголосували 310 конгресменів

У суботу, 20 квітня, Конгрес США підтримав законопроект, який представив Спікер Палати представників США від республіканців Майк Джонсон. Про це стало відомо із трансляції голосування.

Законопроект про допомогу Україні підтримали 310 конгресменів, «проти» проголосували 112 конгресменів.

Відповідно до тексту законопроекту, який опублікували 17 квітня, Україна отримає приблизно 61 млрд доларів. З них 13,8 млрд спрямують на закупівлю оборонних систем, товарів та послуг оборонного призначення. 26 млн доларів спрямують на продовження нагляду та підзвітності за допомогою та обладнанням, що надається Україні. Ще 23 млрд доларів використають для поповнення запасів зброї США, які також можуть бути використані для військової допомоги Україні. Допомога розрахована до кінця вересня 2024 року, тобто до кінця фінансового року у США.

Зазначимо, що гроші на допомогу Україні виділяють на поворотній основі, тобто у кредит. Але президент США має право цей кредит «пробачити».

Після голосування Палати представників пакет передадуть до Сенату США, там голосування має пройти за спрощеною процедурою одразу за чотири законопроекти. Президент України Володимир Зеленський подякував Палаті представників США за схвалення допомоги Україні та висловив сподівання, що законопроект підтримають у Сенаті.

«Ми сподіваємося, що законопроекти будуть підтримані в Сенаті та направлені на розгляд Президенту Байдену. Дякую, Америко», – написав Володимир Зеленський у соцмережі Х.

Також Палата представників підтримала законопроект про використання для України заморожених активів Росії. Крім того, ухвалили законопроект про допомогу Тайваню, у межах якої країні виділили 8,1 млрд доларів.

Палата представників США також схвалила законопроект про підтримку Ізраїлю. «За» проголосували 366 конгресменів.

Нагадаємо, Палата представників кілька місяців не могла досягнути згоди щодо законопроекту про допомогу Україні через суперечки між демократами та республіканцями. 15 квітня спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон представив окремі законопроекти про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. 17 квітня президент США Джо Байден повідомив, що підпише законопроект про надання Україні понад 60 млрд доларів, якщо його ухвалить Сенат США.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не має шансів на перемогу без допомоги США. Раніше, 6 квітня, Володимир Зеленський заявляв, що Україна погодиться на будь-яку допомогу від США, зокрема, у формі кредиту.