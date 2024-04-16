Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не має шансів на перемогу у війні без підтримки західних партнерів. Зокрема, без нової допомоги від Конгресу США. Про це глава держави розповів у інтерв’ю PBS, опублікованому у понеділок, 15 квітня.

Володимир Зеленський наголосив на тому, що наразі Росія має перевагу в озброєнні. За словами президента, співвідношення в артилерії України та Росії складає один до десяти, а літаків – один до 30. Президент розповів, що лише на території України Росія використовує три сотні літаків.

«Можу вам сказати відверто: без цієї підтримки у нас не буде шансів на перемогу. Сьогодні співвідношення артилерійських снарядів у нас становить один до десяти. Чи зможемо ми втриматися? Ні. У будь-якому випадку, з такою статистикою нас щодня відштовхуватимуть», – заявив президент.

Глава держави зауважив, що для захисту українських територій ЗСУ необхідна така сама кількість техніки, як в росіян. Також Володимир Зеленський зазначив, що росіяни хоча і менш професійні, але переважають у живій силі.

«Вони не жаліють людей. Вони їх не навчають. Вони не такі навчені як наші хлопці тощо. Але їх велика кількість. І необмежена кількість людей і велика кількість снарядів...Скажіть мені, будь ласка, як можна було воювати з цими тисячами, якщо у тебе немає зброї, яка їх збиває?», – сказав Володимир Зеленський.

До слова, Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон у понеділок, 15 квітня, представив окремі законопроекти про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Ще один законопроект, пов’язаний з національною безпекою, включатиме заборону TikTok, положення, яке дозволить США використовувати конфісковані російські активи для допомоги Україні, акт ленд-лізу для військової допомоги та конвертовані позики для гуманітарної допомоги. Законопроекти планують винести на розгляд до кінця цього тижня.

До цього Сенат Сполучених Штатів протягом кількох місяців не міг досягнути згоди щодо фінансової допомоги для України. У суботу, 6 квітня, Володимир Зеленський заявив, що Україна погодиться на будь-яку допомогу від США, зокрема, у формі кредиту.