Росія має намір набрати близько 400 тис. військовослужбовців за контрактом у 2024 році. Про це 10 квітня повідомляє розвідка Великої Британії.

Перш за все це необхідно для підтримки сил РФ в Україні, які зазнали величезних втрат. Також це необхідно для реалізації оголошених планів щодо збільшення чисельності збройних сил до 1,32 млн цього року та до 1,5 млн в подальшому.

Окрім цього. розвідка нагадує, що Росія продовжує призивати солдатів навесні та восени. Зокрема, цієї весни планує призвати близько 150 тис. солдатів у віці від 18 до 30 років, як це було і раніше. Повідомляється, що ці призовники служитимуть 12 місяців у всіх видах збройних сил РФ, але наразі не задіяні в бойових діях на території України.

Аналітики додають, що призовники служать у гарнізонах по всій РФ, і в сухопутних частинах вони, як правило, формують батальйон окремо від батальйонів, укомплектованих солдатами контрактної служби.

Розвідка зауважує, що деякі солдати-строковики, ймовірно, служать в Росії на території, прилеглій до кордону з Україною − у підрозділах, що забезпечують прикордонну безпеку.

Втім на російських солдатів строкової служби зазвичай чиниться тиск, щоб вони вступили на службу за контрактом.

До слова, раніше українська влада стверджувала, що Росія на 1 червня готує додаткову мобілізацію 300 тис. військовослужбовців. Проте, за словами Володимира Зеленського, ця цифра може бути й більшою.