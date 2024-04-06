Президент України Володимир Зеленський заявив, що після мобілізації додаткових 300 тис. військових росіянам знадобиться близько місяця на підготовку. Разом з тим, він не виключив, що згодом Росія мобілізує ще більше військових. Про це Зеленський заявив 6 квітня в інтерв’ю в ефірі телемарафону.

За його словами, Україна має бути готовою до мобілізації в Росії.

«300 тисяч – не факт, що це кінцева кількість військових, які вони мобілізують. Друге, згідно інформації нашої розвідки, до 1 червня вони мають бути готові мобілізувати 300 тисяч. А потім підготовка в Росії дуже коротка, ми це бачимо по рівню підготовлених російських бійців на фронті. Тому їм знадобиться десь місяць, щоб мати такий об’єм людей. Оскільки з дисципліною в них не дуже, може, вони й не встигнуть до 1 числа мобілізувати 300 тисяч, але ми повинні розраховувати на ті дані, які є у нас, і повинні бути готовими», – зазначив президент України.

Зеленський підкреслив, що Силам оборони мало лише стримувати наступ росіян, а й «бажано робити відповідні військові передумови і здійснювати відповідні удари по територіям зосередження російських військових, щоб їм зривати контрнаступальні дії».

«Скажу відверто, без зайвих деталей, вся ця інформація нами передана нашим партнерам – що нам треба, щоб не тільки стримувати, а й зривати контрнаступальні дії російського окупанта», – наголосив президент.

Він знову заявив, що на сьогодні ситуація на фронті «складна, але стабілізована, ворог не просувається».

«А для того, щоб зривати контрнаступальні дії ворога, особовий склад повинен бути підготовлений, укомплектовані бригади, які приходять замість тих, хто зараз стоїть, бригади, які повинні бути підготовлені, а значить, повинен бути підготовлений великий об’єм резерву – не просто, при всій повазі, молодих хлопців, юнаків, а людей, які з досвідом, які пройшли бойове злагодження, які мають бойовий досвід, тощо. Такі бригади мають бути підготовлені і укомплектовані», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, що за даними британської розвідки плани Росії створити вже цьогоріч дві нові армії зіштовхнуться з нестачею нової техніки та проблемами з інфраструктурою. Як зазначається, цілком імовірно, що ці підрозділи можуть бути достатньо укомплектовані особовим складом, враховуючи попередні успішні зусилля РФ щодо набору людей.

«Однак, враховуючи обмеженість підготовки в РФ, широке використання застарілого обладнання та проблеми з інфраструктурою, цілком імовірно, що ці підрозділи зіткнуться з аналогічними проблемами з ресурсами», – вважають у розвідці Британії.

Наприкінці минулого року російський президент Владімір Путін підписав указ про збільшення чисельності збройних сил Росії. Штатна чисельність російських військ тепер становить понад 2,2 млн осіб, а безпосередньо військових ЗС РФ буде на 170 тис. більше. Вже 11 березня 2024 року очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив про можливість посилення мобілізації росіян після проведення «президентських виборів».