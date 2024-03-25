Плани Росії створити вже цьогоріч дві нові армії зіштовхнуться з нестачею нової техніки та проблемами з інфраструктурою. Про це йдеться у розвідувальному звіті міноборони Великої Британії від 25 березня.

Як зазначається у зведенні, міністр оборони РФ Сєргєй Шойгу оголосив 20 березня, що у 2024 році Москва утворить дві нові армії. Повідомляється, що вони будуть сформовані з 14 дивізій та 16 бригад. Точний тип, розташування та склад цих підрозділів не були зазначені, хоча найімовірніше поєднання механізованих, бронетанкових, артилерійських та логістичних підрозділів.

«Цілком можливо, що ці нові формування пов'язані з попередніми заявами про створення нових підрозділів та заплановане збільшення кількості бригад у дивізіях», – йдеться у повідомленні британської розвідки.

Як зазначається, цілком імовірно, що ці підрозділи можуть бути достатньо укомплектовані особовим складом, враховуючи попередні успішні зусилля РФ щодо набору людей.

«Однак, враховуючи обмеженість підготовки в РФ, широке використання застарілого обладнання та проблеми з інфраструктурою, цілком імовірно, що ці підрозділи зіткнуться з аналогічними проблемами з ресурсами», – вважають у розвідці Британії.

Нагадаємо, наприкінці минулого року російський президент Владімір Путін підписав указ про збільшення чисельності збройних сил Росії. Штатна чисельність російських військ тепер становить понад 2,2 млн осіб, а безпосередньо військових ЗС РФ буде на 170 тис. більше. Вже 11 березня 2024 року очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив про можливість посилення мобілізації росіян після проведення «президентських виборів».