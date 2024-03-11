У ГУР очікують на посилення мобілізації в Росії

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив про можливість посилення мобілізації росіян після проведення президентських виборів у Росії та переобрання на них чинного господаря Кремля Владіміра Путіна. Про це у своєму вечірньому зверненні у понеділок, 11 березня, розповів президент України Володимир Зеленський.

«На окремій доповіді був керівник ГУР Буданов. Кілька запитань. Насамперед військові плани Росії. Не тільки проти нашої держави – проти інших народів теж», – сказав голова держави.

За словами президента, спільним завданням світу є необхідність «збити цю хвору путінську фантазію, що в нього нібито є час для продовження війни».

«Можливо, він посилить мобілізацію – після імітації «виборів» зараз у березні. Мобілізацію росіян. Але мобілізацію ресурсів і фінансів, залишків російських зв'язків зі світом ми маємо обмежити ще більше, ще жорсткіше. І кожен, хто цінує життя свого народу, повинен цим займатися – кожен лідер. Дякую всім, хто допомагає», – додав президент.

Нагадаємо, що вибори президента Росії проходитимуть впродовж трьох днів – починаючи з 15 по 17 березня 2024 року. Абсолютне лідерство згідно з опитуваннями громадської думки та настроями суспільства займає чинний президент Владімір Путін. В разі офіційного переобрання він зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року.