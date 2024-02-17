Президент України Володимир Зеленський у суботу, 17 лютого, виступив на 60-й Мюнхенській безпековій конференції (Munich Security Conference, MSC). Голова держави у своєму виступі порушив питання міжнародної підтримки України у протистоянні Росії, відповідальності російського президента Владіміра Путіна, згадав про вихід українських військових з Авдіївки та перспективи повернення українських біженців.

ZAXID.NET вибрав ключові тези з виступу українського президента.

Про зміни у світі

На початку промови президент України нагадав, що війна в Україні становить загрозу для всього світу, скільки це війна проти будь-яких правил. Зеленський висловив переконання, що тривалість війни в Україні в перспективі загрожує світовій безпеці і чим довше це триватиме, тим більші зміни провокуватиме Росія у світі.

«Як довго світ дозволятиме Росії бути такою. Це головне запитання сьогодні. Чим довше ця російська агресія буде тривати, тим більшими будуть зміни, які вона провокує. Можливо, люди повинні будуть жити у світі, де локальні війни не будуть залишатися локальними. Будь-який початок війни буде нести ризики перетворення на глобальну катастрофу», – заявив президент.

Про руйнування російських міфів

Володимир Зеленський нагадав учасникам безпекової конференції, що саме українці своєю хоробрістю зуміли зруйнувати російські міфи про непереможність російської армії та її здатність захопити будь-яку державу за кілька днів.

«Україна похитнула міф Росії про те, що вона може захопити будь-яку країну за кілька днів, а також міф про Україну як про якусь нереальну державу», – заявив він.

Крім того, досить довго існував міф про те, що Європа нездатна нічого протиставити Росії. Однак діяльність міжнародної коаліції для підтримки України зруйнувала і цей міф.

«Був міф, що Європа занадто слабка, щоб захистити себе, натомість Європа стала глобальною силою, долаючи залежності від Росії. Європа зараз демонструє, що наша спільнота заслуговує, щоб її називали Євроатлантичною», – наголосив український лідер.

Про Росію в майбутньому

Український лідер також зазначив, що «Росія, яка не поважає правила світової безпеки, має залишитися в минулому».

«24 лютого могло позначити кінець світу таким, яким ми його знаємо, світу правил, правил, які покликані захищати життя. Наш спротив за підтримки наших партнерів призупинив знищення цієї системи, світового порядку, заснованого на правилах. 2024 рік повинен стати часом повного відновлення світопорядку, заснованого на правилах. Не правила, які визначають світове життя, повинні залишитися в минулому, але радше така Росія, яка не поважає правила, повинна залишитися в минулому. І ми можемо забезпечити це, не лише роблячи щось, але роблячи все, що є потрібним», – сказав Зеленський.

відео Офісу президента

Про вбивство російського опозиційного політика Алєксєя Навального і «майбутнє» Путіна

Президент України також відреагував на повідомлення про смерть російського опозиційного діяча Алєксєя Навального. На його думку, після вбивства Навального президент Путін не є легітимним лідером Росії. Він розкритикував світ за недостатньо жорстке ставлення до Путіна та назвав російського диктатора головорізом.

«Після вбивства Навального потрібно розуміти, що Путін не легітимний лідер, і вважати його лідером легітимно неможливо…. він головоріз, який утримує владу через корупцію та насильство. Прибуття на його інавгурацію, потиск руки, сприйняття його як рівного – було б презирством до природи політичної влади», – сказав глава держави.

Президент додав, що Путін має два виходи – або сісти на лаву підсудних, або ж бути вбитим одним зі своїх прибічників.

«Він має лише дві опції – бути на лаві підсудних або бути вбитим, одним з його поплічників. Знищення джерела дестабілізації – є нашим завданням, і це справедливо», – заявив Зеленський.

Про повернення українських біженців до дому та західні системи ППО

Президент Володимир Зеленський впевнений, що західні системи ППО можуть збивати усі російські ракети, тому якщо буде достатньо цих систем, мільйони українців повернуться до України.

«Дехто заявляв, що немає ефективної оборони від російських ракет. Але ми точно знаємо, що Patriot та інші західні системи ППО можуть збивати будь-які російські ракети. І якщо буде достатньо систем ППО в Україні, ми зможемо повернути додому мільйони українців, мільйони наших людей, наших біженців. І дякую вам за ваше ставлення у ваших країнах до усіх наших людей», – заявив він.

Про подальшу боротьбу

Президент України висловив переконання, що демократичному світові не варто боятися поразки Путіна, оскільки він становить загрозу для вільних держав.

«Давайте не будемо боятися Путіна і зруйнуємо його режим. Якщо ми не здобудемо перемогу над Путіним сьогодні, в кінцевому підсумку буде неважливо, хто буде наступним. Весь світ буде занурений у морок. Ми повинні закрити всі лазівки санкціями і російська економіка повинна постраждати від цієї агресії. Включаючи ядерну енергетику. Мають бути конфісковані заморожені активи. Ми повинні позбавити багатства всіх його друзів. Сили добра повинні об'єднатися; Путіна треба позбавити можливості маніпулювати діями інших людей, у світі є статут ООН – сьогодні Росія ним нехтує. Україна запропонувала формулу миру, яка заснована на цьому статуті», – заявив він.

Про міжнародну підтримку України

У своєму виступі президент також натякнув на роботу Палати представників США, яка оголосила перерву до 28 лютого.

«Диктатори не йдуть на канікули. Ненависть не знає жодних пауз, артилерія не замовкає через процедурні питання. Воїни, які стоять проти агресора, потребують належної міці... Якщо ми не здолаємо Путіна зараз, зрештою немає значення, хто буде президентом Росії. Тому що кожен новий російський диктатор буде пам'ятати, яким чином триматися при владі – шляхом окупації земель інших народів», – додав він.

Про відхід ЗСУ з Авдіївки та втрати росіян

Зеленський повідомив, що вважає правильним рішення про відхід українських військ з Авдіївки. За його словами, у Росії втрати в Авдіївці більші у сім разів, ніж в України. Росіяни, за словами Зеленського, втратили в Авдіївці «десятки тисяч людей» з жовтня 2023 року.

«Я не можу сказати вам, яка у нас кількість потерпілих та жертв. Наприклад, в Авдіївці, я щойно порівняв цифри, – один до семи. За смерть одного українця – смерть семи росіян, таке співвідношення. Я не порівнюю це, це трагедія, втратити навіть одну людину. Але ви маєте розуміти, що відбувалося у цьому маленькому містечку», – сказав Зеленський.

Він наголосив, що відхід з міста стався через недостатню підтримку України з боку міжнародних партнерів.

«Україна може перемогти. Наші дії обмежуються лише дальністю та достатністю засобів ураження. Але це залежить не лише від нас. І ситуація в Авдіївці це підтверджує. На жаль, утримання України у штучному дефіциті озброєння, зокрема у дефіциті артилерії та засобів дальнього ураження, дозволяє Путіну адаптуватися до інтенсивності бойових дій», – заявив президент.

Дещо пізніше, відповідаючи на питання, Зеленський пояснив, що рішення про вихід з Авдіївки було правильним, професійним та справедливим, а також мало на меті збереження особового складу.

«Для нас це найголовніше завдання. Ми бережемо наших людей, наших воїнів – бо це і є захист. Зброя від наших партнерів допомагає відновлювати мир на нашій території, але перш за все військовий захищає людей. Тому, щоб не потрапити в оточення, було прийняте рішення відійти на інші рубежі», – сказав він.

Про мобілізацію

Коментуючи питання мобілізації, Зеленський наголосив, що вона має бути справедливою. А «справедливість» полягає в тому, що військових, які йдуть на ротацію, мають замінювати професійні та підготовлені солдати.

«Питання справедливої мобілізації – це питання ротації. Ти втомлений, ти повинен відновлюватися. Ти виходиш відновлюватися, а замість тебе приходить інша людина, професійна, яка пройшла відповідне тренування. І від цього залежить мобілізація», – заявив президент.

Зеленський додав, що для захисту й оборони країни потрібна одна кількість людей, а для контрнаступу – інша, тому питання мобілізації є складною справою.

Про готовність зустрітись з потенційним кандидатом в президенти США Дональдом Трампом

Володимир Зеленський публічно запросив колишнього президента США Дональда Трампа в Україну. У разі прийняття запрошення американським політиком, Зеленський висловив готовність відвідати фронт разом з ним. На думку українського президента у разі обговорення способів завершення війни, ті, хто мають намір приймати таке рішення, мають побачити на власні очі, що насправді означає реальна війна.

«Якщо Трамп приїде, я готовий з ним поїхати на фронт. Якщо в нас буде розмова, про те, як закінчити війну, ми повинні продемонструвати тим, хто приймає рішення, що ж значить ця справжня війна. Не те що пишуть про це в Instagram, а справжня війна», – зазначив Зеленський.

Про те, коли закінчиться війна

Президент України застеріг західну спільноту від ставлення запитань українцям про те, коли закінчиться війна з Росією.

«Не запитуйте Україну коли закінчиться ця війна, запитайте себе чому Путін здатен її продовжувати», – наголосив він.

Зазначимо, що 60-та ювілейна Мюнхенська безпекова конференція, яка є міжнародною платформою для обговорення політики міжнародної безпеки, розпочалася 16 лютого у готелі Bayerischer Hof і триватиме до 18 лютого.

До Мюнхена приїхали лідери кількох десятків держав і урядів, парламентські делегації, міністри оборони та закордонних справ, очільники міжнародних організацій, науковці, експерти, представники громадянського суспільства та лідери бізнесу. Уряди Росії та Ірану запрошені на зустріч не були.