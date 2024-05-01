Максим Козицький на форумі «Львівщина – для ЗСУ»

Голова Львівської ОВА Максим Козицький на форумі громад та волонтерів «Львівщина – для ЗСУ» розповів, що з 73 громад області лише одиниці виділяють бюджетні гроші на ЗСУ та сприяють мобілізації. «Укрінформ» зазначає, що Козицький закликав відповідальніше ставитися до допомоги військовим й не покладатися лише на волонтерів.

«У Львівській області – 73 громади. Усі вони мають різний рівень фінансової спроможності. Зараз в країні гостро стоїть питання військової підтримки, тому керівники громад повинні розуміти, що на них також лежить велика відповідальність, адже не все можуть забезпечити волонтери», – сказав голова ОВА.

Волонтер та керівник ГО «УСАМ "Нескорені"» Олександр Лабецький розповів, що, готуючись до форуму, волонтери звернулися до всіх громад Львівщини із запитом про бюджетні гроші, які скеровують для військових. Згідно з аналітикою, цьогоріч лише 19 громад затвердили програми з підтримки та стимулювання мобілізації.

«Лише 3,3% громад мають програми підтримки волонтерських організацій. Десять громад області затвердили фінансування більше ніж 5% на закупівлю оборонної продукції. Волонтерська спільнота очікує ініціативу створення й розвитку оборонно-промислового комплексу на регіональному рівні. Має бути сформовано стратегію підтримки волонтерських ініціатив, спрямовану на зміцнення нацбезпеки», – сказав Олександр Лабецький.

Зазначимо, що наразі рейтинг найбагатших громад Львівщини вперше очолює Зимноводівська ТГ, яка торік була на 25 позиції. Друге місце займає Тростянецька, а третє – Львівська. Керівниця відділу зведеного бюджету та міжбюджетних відносин департаменту фінансів ЛОВА Ольга Бордун пояснює, що Зимноводівська ТГ очолює рейтинг, оскільки інші громади, які отримували значні доходи від військового ПДФО, втратили їх через законодавчі зміни.

Додамо, що організація «Громадський моніторинг України» підрахувала, скільки безпілотників купили українські громади. Львівська область за час повномасштабного вторгнення придбала 5026 БПЛА . З усіх громад 42 не придбали жодного дрона.