Електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює 18 травня. Про це у середу, 1 травня, повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, інформує «Радіо Свобода».

«18 травня Міністерство оборони запускає, як і визначено чинним законом, електронний кабінет військовозобов’язаного. Зараз цей застосунок буквально створюється, і ми отримуємо всі необхідні документи, щоб він був доступний всім нашим громадянам», – повідомила вона.

За її словами, для того, щоб оновити дані в е-кабінеті, потрібно буде завантажити мобільний застосунок, авторизуватися і заповнити необхідні «поля».

Заступниця міністра зазначила, що з 18 травня, у військовозобов’язаних буде обов’язок зареєструвати свої дані, зокрема номер телефону, електронну пошту та фактичну адресу проживання в трьох доступних форматах – в ТЦК, через ЦНАП або через електронний кабінет військовозобов’язаного.

«Ми працюємо над тим, щоб в застосунку була доступна ця дуже проста і зручна функція – авторизуватися, заповнити ці три «поля» і отримати одразу інформацію з бази військовозобов’язаних «Оберіг» для того, щоб передивитися, які дані є по тобі в реєстрі», – додала Черногоренко.

Вона також розповіла, що для того, аби оновити дані, достатньо буде скористатися застосунком, не відвідуючи ТЦК. У відомстві вважають, що кількість військовозобов’язаних, які будуть користуватися цим функціоналом може досягати 70-80%, тому що це буде дуже зручно.

Нагадаємо, що 16 січня Верховна рада ухвалила законопроект щодо цифровізації армії. Мета сервісу полягає у тому, щоб спростити актуалізацію своїх даних без походу до ТЦК чи ЦНАП куди, всі призовники, військовозобов’язані та резервісти мають з'явитися протягом 60 днів з дня набуття чинності нового закону про мобілізацію. Після цього військкомати використовуватимуть ці дані у своїй щоденній роботі.