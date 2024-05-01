Гурт «Пиріг і Батіг» під час Свята музики у Львові

Цьогоріч Свято музики у Львові відбудеться 21 червня. Локації фестивалю розташовані по всьому місту. Всі виступи музикантів є безкоштовними. Під час фестивалю організатори спільно з фондом Musicians Defends Ukraine також збиратимуть гроші на 12 дронів.

«Ми з командою хочемо, щоб музика звучала всюди: від балконів будинків до алей у парку. У будь-якому просторі міста», — каже про підготовку до Свята директорка Марічка Чічкова.

Зазначимо, що у Львові свято музики відбудеться вдванадцяте. Він є частиною події, до якої приєднуються представники з п'яти континентів, 120 країн та понад тисячі міст. Торік у фестивалі у Львові взяли участь понад 130 музикантів на більш ніж 40 локаціях. Зокрема, виступили «Пиріг і Батіг», NAZVA, Warнякання, Sasha Boole. Організатори сподіваються, цьогоріч виконавців та локацій буде ще більше.

Музиканти та організатори місць виконання можуть до 10 червня подати заявку на участь у фестивалі. Зробити це можна за посиланням.

Додамо, що Свято музики відбувається за ініціативи ГО «Локальна культурна підтримка» та за підтримки Львівської міської ради.