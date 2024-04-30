«Мертвий Півень» на Святі музики 2023 у Закапелку Маркіяна Іващишина

У Львові відбудеться фестиваль «Флюгери Львова». Він пройде 11 та 12 травня у Закапелку Маркіяна Іващишина біля «Дзиґи». Про це повідомили у Інституті стратегії культури.

Фестиваль, що має довгу історію, з 2003-го проводився у дворику Ратуші. Проте таке місця, як цього року виглядає символічним, адже саме Маркіян Іващишин був одним із ініціаторів його проведення.

Також цього року на фестиваль повернеться традиційне «Прокидання з Мертвим Півнем». Нагадаємо, після розпаду групи у 2012 році одна зі центральних подій «Фестивалю», «Прокидання» проводилась з іншими групами. Було добре, але прокидатись з півнями звучить логічніше. І цього року ця традиція відновиться.

Також у програмі фестивалю – виступи «Пиріг і Батіг», «Три кроки в ніч» та «Бетон».

«Фестиваль буде трохи іншим — відповідним часу та стану, у якому живемо. Це відновлення традиції, на якій свого часу трималася весна у Львові — і яка нині може підтримати нас та водночас стати нагодою зробити внесок для наших захисників та захисниць!», — зазначають організатори, Інститут стратегії культури та ГО «Вірменська 35».

Детальну програму оголосять днями. Вхід на фестиваль за добровільний внесок на підтримку військових.