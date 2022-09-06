Розташовується закапелок поруч з «Дзиґою», власником якої був Маркіян Іващишин

У Львові мистецькою вечіркою відкрити закапелок Маркіяна Іващишина у день його народження 6 вересня. Розташовується новий громадський простір поруч з «Дзиґою», власником якої він був, між вулицею Вірменською та площею Музейною.

Як повідомила прес-служба ЛМР, поблизу «Дзиґи» відбувся також джаз-сейшн та концерт місцевих музикантів, на який прийшли друзі, близькі Марека, а також мешканці та гості міста.

«Закапелок Марека – це прецедентне рішення. Це місце пов’язане саме з ним. За життя Марек завжди знаходив оригінальні рішення, був людиною широкого масштабу. Таким чином місто хотіло зберегти пам’ять про нього. Водночас ми отримали у центрі Львова новий, затишний громадський простір», – цитує прес-служба першого заступника міського голови Андрія Москаленка.

«Марек вмів дивитися далі, аніж ми. Коли ще ніхто не уявляв, що культура і бізнес можуть бути поряд, він вже тим займався і відкрив «Дзиґи» – галерею, кав’ярню і офіс. Потім зробив Jazz Bez, який живе до сьогодні, і десятки інших успішних проектів: «Флюгери Львова», «Лялька», фотоклуб. Вшановувати пам’ять людини отак лінійно, назвою вулиці, не хотілося. Хотілося підійти до цього нестандартно, як був і сам Марек. Ніщо краще не пам’ятає його, як стіни, біля яких він працював добами» – додала керівниця Інституту стратегії культури Юлія Хомчин.

Нагадаємо, Маркіян Іващишин був ініціатором й засновником низки культурно-мистецьких проектів, які впродовж останніх десятиліть формували музичне середовище Львова і стали його візитівкою: фестивалі «Вивих», «Флюгери Львова», Jazz Bez, Тиждень актуального мистецтва, МО «Дзиґа». Він був головою Студентського братства, одним із провідників Революції на граніті, людиною з чіткою громадянською позицією.

Помер Маркіян Іващишин раптово 21 травня 2019 року. Причиною смерті став тромб, який обірвався. Сьогодні йому мало б виповнитися 55 років.