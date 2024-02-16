Навальний відбував покарання у колонії виправного режиму №3

У Росії у виправній колонії помер опозиційний Путіну політик Алєксєй Навальний. Про це у п’ятницю, 16 лютого, повідомили російські пропагандистські ЗМІ із посиланням на прес-службу ФСІН Ямало-Ненецького округу Росії. Згодом інформацію про смерть Навального підтвердив російським ЗМІ речник Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков.

Згідно з повідомленням російського ФСІН, Алєксєй Навальний, який відбував покарання у виправній колонії №3, після прогулянки «відчув себе погано, практично одразу втративши свідомість». У прес-службі ФСІН заявили, що до ув’язненого нібито одразу доправили медпрацівників, а також викликали «швидку».

Після нібито виконаних реанімаційних заходів, які не дали результату, медики констатували смерть Навального.

Російський підрозділ BBC повідомив, що речник адміністрації Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков вже прокоментував смерть Алєксєя Навального, підтвердивши її факт. Пєсков заявив що наразі медики мають встановити причини смерті росіянина.

«Наскільки ми знаємо, зараз зі всіма чинними правилами ФСІН займається всіма перевірками, виясненням і так далі. Тут не потрібно яких-то доручень, тому що на цей рахунок є певний звід правил, якими зараз ФСІН керується», – заявив Дмітрій Пєсков.

Водночас речник Путіна не зміг підтвердити інформацію про те, що у Навального міг відірватися тромб.

Команда Навального заявила, що не має підтвердженої інформації про смерть ув’язненого. Наразі адвокат Алєксєя Навального вилетів у Харп для підтвердження чи спростування смерті політика.

Нагадаємо, Алєксєя Навального, який позиціонував себе як опозиційний до Владіміра Путіна політик, засудили на 19 років колонії за «екстремізм» та «шахрайство». Нещодавно Навального перевели з Москви до колонії особливого режиму за полярним колом, звідки він вперше вийшов на зв’язок 10 січня.