Російська влада переслідує Алєксєя Навального тривалий час

Московський міський суд на виїзному засіданні засудив російського політика Алєксєя Навального до 19 років колонії у справі про «екстремізм», повідомили російські ЗМІ. Відомо, що Навальний перебуватиме в колонії «особливого режиму».

Як зазначає «Настоящее время», також суд виписав Навальному 85 тис. рублів штрафу. Раніше суд також штрафував політика на 1,2 млн рублів.

Разом із Навальним у справі проходить колишній співробітник його штабу Даніель Холодний. Йому призначили позбавлення волі в колонії загального режиму, але на який саме строк – незрозуміло, оскільки через погану якість трансляції журналісти не змогли цього зрозуміти. Прокурори вимагали посадити Холодного на 10 років, пише «Медуза».

19 років – це загальний строк, який Навальний має провести в колонії за вже винесеними вироками. Раніше його засудили до дев'яти років колонії за звинуваченням у шахрайстві та неповагу до суду.

Засідання відбувалося у виправній колонії №6 у Володимирській області, де Навальний відбуває дев'ятирічний строк.

Нагадаємо, російська влада переслідує Навального тривалий час. Його навіть отруїли, однак після лікування він повернувся в Росію. Раніше Навальний не підтримував повернення Криму Україні, вважаючи його фактично російським, хоча й казав, що Росія захопила його з порушенням міжнародного права. Однак вже через рік після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке Навальний засудив, він визнав, що Україні потрібно повернути всі захоплені землі, визнавши її кордони в межах 1991 року, а також виплатити їй компенсацію. Водночас Навальний вважає винним у війні лише Путіна.