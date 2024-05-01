Після влучання у терміналі «Нової пошти» спалахнула потужна пожежа

У середу увечері, 1 травня, російські війська атакували Одесу кількома балістичиними ракетами. Наразі відомо про 13 поранених унаслідок атаки.

Повітряну тривогу в Одесі та області оголосили о 21:55. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що у місті загроза застосування балістичного озброєння. Уже через три хвилини у місті пролунали вибухи.

За повідомленням компанії «Нова пошта», ракета влучила у сортувальне відділення.

«Ніч 1-го травня. Одеса. Сортувальне депо та відділення Нової пошти. Щойно в них поцілила ракета рашистів. Серед наших співробітників загиблих та постраждалих немає. Оціночна вартість усіх посилок, які були знищені внаслідок удару – будуть компенсовані клієнтам в повному обсязі. Завтра звʼяжемося з усіма отримувачами. Посилки які були в дорозі – перенаправлені на 3 відділення Нової пошти в Одесі», – зазначили у компанії і оприлюднили відео масштабної пожежі на сортувальному відділенні.

Одеська обласна військова адміністрація повідомила про 13 поранених унаслідок російської атаки.

О 23:19 в Одеській області знову оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА, тривога тривала близько 20 хв.