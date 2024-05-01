Внаслідок удару вибило вікна та двері у житлових будинках

Російські окупанти вчергове атакували Одесу, застосувавши балістичні ракети. Внаслідок обстрілу, який відбувся у ніч на середу, 1 травня, загинули троє людей, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Повітряна тривога на Одещині почалася приблизно о 23:25 1 травня. Олег Кіпер повідомив, що внаслідок російського удару загинуло троє людей, ще троє отримали поранення.

Міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомив, що росіяни пошкодили житлові будинки. Навколо місця падіння снарядів вибиті вікна та двері.

«Дорогі одесити! Ви бачите, що у ворога розпочались “сакральні дати”. Другий день поспіль він запускає по нас балістику. Я вас дуже прошу максимально швидко реагувати на сигнали повітряної тривоги та оперативно рухатись у безпечні місця. Це дуже важливо для збереження вашого життя і здоров’я», – повідомив Геннадій Труханов.

Мер міста додав, що зранку в Одесі розпочне роботу штаб районної адміністрації.

Речник Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону повідомив, що росіяни атакували Одесу трьома ракетами «Іскандер-М». Такі атаки, на думку Євлаша, спрямовані виключно на залякування українців.

«Як ми бачимо, зараз ворог обрав собі за ключову ціль місто Одеса. Як раніше він бив і продовжує бити по Харкову. Зараз же він атакував трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" густонаселені райони Одеси, внаслідок чого загинули та постраждали люди. Звичайно, що це – черговий прояв кровожерливого обличчя російського терору», – заявив речник Повітряних сил.

Нагадаємо, 29 квітня окупанти також вдарили балістикою по Одесі, влучивши у так званий «замок Ківалова», який належить екс-регіоналу та ректору Національного університету «Одеська юридична академія» Сергію Ківалову. Внаслідок атаки загинули четверо людей та собака.

Сам Ківалов, за даними ЗМІ, отримав осколкове поранення стегна з венозною кровотечею та був госпіталізований. Ушкодження від атаки отримали 17 людей.

30 квітня Офіс Генпрокурора оприлюднив докази атаки росіянами Одеси касетними боєприпасами – під час атаки на «замок Ківалова» окупанти застосували снаряд, уламки якого виявили в радіусі 1,5 км від місця влучання. Зокрема, росіяни випустили по Одесі балістичну ракету «Іскандер» із касетним боєприпасом.