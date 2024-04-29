Внаслідок російської атаки в Одесі загинули двоє людей

У понеділок, 29 квітня, російські військові атакували цивільну інфраструктуру Одеси. Внаслідок атаки загинули четверо людей та собака. Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Близько 18:20 у регіоні пролунав сигнал повітряної тривоги. За кілька хвилин містяни почули звук вибуху. Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок атаки на місто постраждали восьмеро людей.

Згодом Олег Кіпер уточнив, що внаслідок російської ракетної атаки загинуло двоє людей та собака. Восьмеро людей отримали поранення, серед них – дитина.

«На жаль, внаслідок російської ракетної атаки загинуло двоє людей та собака. Ще вісім людей зазнали поранень різного ступеня важкості, серед травмованих і 12-річний хлопчик. Лікарі надають постраждалим всю необхідну допомогу», — повідомив Олег Кіпер.

За даними міського голови Одеси, росіяни атакували місто балістичною ракетою.

О 19:55 начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що кількість постраждалих внаслідок російської ракетної атаки зросла до 17 людей.

«Щонайменше двоє з них у важкому стані. Пораненим надається вся необхідна допомога. На місці продовжують працювати екстрені служби», – написав Олег Кіпер.

За даними «Думської», серед постраждалих – колишній народний депутат та ректор Національного університету «Одеська юридична академія» Сергій Ківалов. Його госпіталізували до лікарні з осколковим пораненням стегна та венозною кровотечею. Унаслідок ракетного обстрілу загорівся будинок, який Ківалов називав Палацом студентів юридичної академії, хоча насправді у цій будівлі, названій в народі «Замком Гаррі Поттера» жив він сам.

О 20:28 міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомив, що у лікарні померла жінка, яка отримала поранення внаслідок російської атаки. Таким чином кількість загиблих зросла до трьох.

«Стало відомо що у лікарні померла жінка 1983 року народження. Таким чином кількість загиблих внаслідок атаки збільшилася до трьох. Мої щирі співчуття рідним та близьким…», – написав Геннадій Труханов.

О 20:47 стало відомо про те, що кількість загиблих знову зросла. За інформацією начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, внаслідок атаки загинули троє жінок та один чоловік.

«Кількість жертв російського удару по Одесі зросла до чотирьох осіб. Загинули три жінки й один чоловік», – повідомив Олег Кіпер.

Олег Кіпер також повідомив, що кількість травмованих зросла до 28 людей. Серед постраждалих двоє дітей (16 та 5 років), а також вагітна жінка. Четверо поранених перебувають у важкому стані.

Прокуратура Одеської області розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Ввечері понеділка, 29 квітня, президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення прокоментував російські удари по Одесі та Харкову.

«На жаль, в Одесі є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Багато поранених – усім надається зараз допомога, – сказав Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський також зазначив, що важливо, щоб усі служби, від роботи яких залежить життя українців, були максимально ефективні та швидкі.

«Оперативність у допомозі, вчасний та достатньо сміливий захист життя – це те, що нам усім в Україні допомагає вистояти», – наголосив президент України.

Керівник прес-центру Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук повідомив, що на місці російського удару по Одесі видно сліди шрапнелі, яку використовують для ураження живої сили. Плетенчук припустив, що росіяни завдали удару по Одесі касетним боєприпасом.