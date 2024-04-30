Слідчі виявили уламки російської ракети у радіусі 1,5 км

У вівторок, 30 квітня, генеральний прокурор України підтвердив, що росіяни атакували цивільну інфраструктуру Одеси касетними боєприпасами. Слідчі виявили уламки російської ракети у радіусі 1,5 км. Про це йдеться у повідомленні опублікованому у Telegram-каналі Офісу генпрокурора.

За словами Андрія Костіна, удар по Одесі окупанти здійснили балістичною ракетою Іскандер із касетним боєзарядом.

«Це невибіркова зброя, використання якої може призвести до значних жертв серед цивільного населення. В радіусі 1,5 км від місця обстрілу вилучено металеві фрагменти та уламки ракети. Слідство має підстави вважати, що рішення про використання саме такої зброї було ухвалено офіцерами Збройних сил Росії свідомо, аби вбити якнайбільше мирних українців», – наголосив Андрій Костін.

Як зазначає «Армія.infom», касетні боєприпаси некеровані та свідомо неточні. Їх заборонено використовувати в населених цивільними особами районах.

Нагадаємо, ввечері понеділка, 29 квітня, росіяни атакували цивільну інфраструктуру Одеси. Спочатку голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв, що внаслідок атаки загинули двоє людей та собака. Вже о 20:47 начальник Одеської ОВА повідомив, що кількість загиблих зросла до чотирьох людей: троє жінок та чоловік.

Вранці понеділка, 30 квітня, стало відомо, що у лікарні помер ще один чоловік. Кількість загиблих внаслідок російської атаки зросла до п’яти. 30 квітня в Одесі оголосили днем жалоби за загиблими.

За даними «Думської», уламки російської ракети спричинили пожежу у будівлі Палацу студентів юридичної академії, яку місцеві називають «Замком Гаррі Поттера». Насправді у будинку проживає екс-народний депутат та ректор Національного університету «Одеська юридична академія» Сергій Ківалов. Сам Ківалов внаслідок атаки також отримав поранення. Його госпіталізували до лікарні з осколковим пораненням стегна та венозною кровотечею.