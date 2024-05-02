Росіяни примусово переселяють мешканців тимчасово окупованої Херсонщини
Таким чином окупаційна адміністрація намагається звільнити помешкання для росіян
На тимчасово окупованій частині Херсонщини росіяни примусово переселяють мешканців Голої Пристані, Коханів та Гладківки. Про це у середу, 1 травня, повідомили у Центрі національного спротиву із посиланням на місцевих партизан.
Зазначається, що людей із населених пунктів вивозять в автобусах, які окупанти відібрали у місцевих шкіл та транспортних підприємств. Людей тримають у переповненому приміщенні, яке має незадовільний стан. Таким чином окупанти спонукають жителів Херсонщини переїхати до Росії, а чоловіків до постановки на військовий облік з подальшою мобілізацією до лав окупаційного війська.
При цьому окупаційна адміністрація забороняє людям брати із собою будь-які габаритні речі, лише ручну поклажу.
«Таким чином окупанти вивільняють домівки та квартири для розміщення російських окупантів, працівників російських адміністрацій та росіян, що бажають переїхати у визначені населені пункти», – йдеться у повідомленні.
У Центрі національного спротиву зауважили, що такі дії окупантів є частиною плану з витіснення українців з прифронтових ділянок, що є геноцидом українського населення.
Нагадаємо, 24 квітня у прес-службі прокуратури Херсонської області повідомили, що на тимчасово окупованій території Херсонщини російські військові розстріляли 65-річну місцеву жительку. Окупанти вдерлися до помешкання жінки та вимагали в неї гроші. Не отримавши бажаного, здійснили в неї кілька пострілів з автоматичної зброї.