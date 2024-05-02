На тимчасово окупованій частині Херсонщини росіяни примусово переселяють мешканців Голої Пристані, Коханів та Гладківки. Про це у середу, 1 травня, повідомили у Центрі національного спротиву із посиланням на місцевих партизан.

Зазначається, що людей із населених пунктів вивозять в автобусах, які окупанти відібрали у місцевих шкіл та транспортних підприємств. Людей тримають у переповненому приміщенні, яке має незадовільний стан. Таким чином окупанти спонукають жителів Херсонщини переїхати до Росії, а чоловіків до постановки на військовий облік з подальшою мобілізацією до лав окупаційного війська.

При цьому окупаційна адміністрація забороняє людям брати із собою будь-які габаритні речі, лише ручну поклажу.

«Таким чином окупанти вивільняють домівки та квартири для розміщення російських окупантів, працівників російських адміністрацій та росіян, що бажають переїхати у визначені населені пункти», – йдеться у повідомленні.

У Центрі національного спротиву зауважили, що такі дії окупантів є частиною плану з витіснення українців з прифронтових ділянок, що є геноцидом українського населення.

Нагадаємо, 24 квітня у прес-службі прокуратури Херсонської області повідомили, що на тимчасово окупованій території Херсонщини російські військові розстріляли 65-річну місцеву жительку. Окупанти вдерлися до помешкання жінки та вимагали в неї гроші. Не отримавши бажаного, здійснили в неї кілька пострілів з автоматичної зброї.