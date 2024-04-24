У середу, 24 квітня, російські військові на тимчасово окупованій території Херсонщини застрелили 65-річну жінку. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Херсонської області.

За даними слідчих, подія трапилась одному з населених пунктів тимчасово окупованої Ювілейної громади Херсонської області. Російські військові розстріляли 65-річну місцеву жительку, а потім намагалися підпалити її будинок.

«Попередньо, окупанти прийшли на подвірʼя жінки та вимагали у неї гроші. Не отримавши бажаного, здійснили в неї кілька пострілів з автоматичної зброї», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

У прокуратурі зазначили, що російські військові знехтували положенням міжнародного гуманітарного права, яким прямо заборонено вчиняти вбивства та насильницькі дії щодо цивільного населення.

Нагадаємо, у червні 2023 року російські військові розстріляли двох підлітків у тимчасово окупованому Бердянську: 16-річних Тиграна Оганесяна та Микиту Ханганова. Представник окупантів назвав убитих проукраїнських бердянців «терористами» і повідомив, що одним із них був раніше затримуваний за антиросійську діяльність.