16-річного Тиграна Оганесяна окупанти вбили в суботу, 24 червня

Представник окупаційної адміністрації захопленої частини Запорізької області Володимир Рогов заявив, що в Бердянську «ліквідували двох проукраїнських терористів». Колаборант назвав ім'я одного з них – це Тигран Оганесян, 16-річний підліток, якого раніше вже затримували за проукраїнську діяльність. Своєю чергою «Медійна ініціатива за права людини» повідомила, що другий убитий – Микита Ханганов, якому 25 червня мало виповнитися 17 років.

У своєму повідомленні колаборант Рогов стверджує, що в суботу, 24 червня, приблизно о 19-й годині, коли населення відпочивало з сім'ями на міській набережній, «двоє бойовиків відкрили вогонь з автоматів».

Представник окупантів назвав убитих проукраїнських бердянців «терористами» і повідомив, що одним із них був раніше затримуваний за антиросійську діяльність Тигран Оганесян. Інформація про другого вбитого відсутня.

Місцевий Telegram-канал «Бердянськ сьогодні» опублікував, як стверджується, останнє відео, яке записав Тигран. На ньому хлопець каже: «Все, це смерть, пацани. Прощавайте. Слава Україні». Тоді запис обривається.

Як зазначає «Громадське», Тиграна Оганесяна окупанти викрали ще у вересні 2022 року. Його разом із іншим підлітком, Микитою Хангановим, звинуватили у тероризмі. За це їм загрожувало 20-річне ув’язнення.

У червні цього року Європарламент вимагав від російської влади припинити процес проти дітей та дозволити їм виїхати на контрольовану Україною територію. Публічного розголосу справі наприкінці травня надали правозахисники з організації «Медійна ініціатива за права людини». За їхніми даними, Тиграна Оганесяна 5 днів жорстоко допитували, били та катували електричним струмом. Від підлітка вимагали зізнатися у підготовці диверсії на «Мелітопольській залізниці».

Як зазначає «Медійна ініціатива за права людини», згодом обвинувачення хлопцям розділили. Микиту мали обвинуватити в крадіжці, а Тиграна в диверсії.

Кілька днів тому за хлопцями приїжджав слідчий з озброєним конвоєм, але їм вдалося втекти. Вдень перед вбивством хлопці відзначилися в окупаційній поліції.

За півгодини перед дзвінком слідчого, який повідомив батькам, що хлопців убито, мама Тиграна розмовляла з ним. «Тигран був спокійний, казав, що гуляють з Микитою і думають, як святкувати день народження Микити. Микиті сьогодні мало виповнитись 17 років», – зазначили в «Медійній ініціативі за права людини».

«Наразі ми бачимо багато неспівпадіння у фактах, часі, одязі. Тіл хлопців батьки ще не бачили. Натомість рідних з учорашнього вечора мучать допитами і обшуками. Це дає підстави ставити під сумнів основну версію слідчого комітету про напад на поліцейських. Принаймні батьки Тиграна й Микити вважають, що вся ця перестрілка, передсмертне відео – це постановка для того, щоб убити хлопців», – наголосили в організації.

Відомо, що українські слідчі органи порушили кримінальне провадження за фактом вбивства дітей.