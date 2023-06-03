Російські окупанти в Генічеську Херсонської області утримують проукраїнських громадян у підвалах будівлі колишньої податкової інспекції. Тим часом у Скадовську Херсонської області, на території дитячого садочка, росіяни облаштували польовий шпиталь, йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

«Російські окупаційні війська продовжують чинити тиск на громадян України та порушувати права людини на тимчасово захоплених територіях. Зокрема, в Генічеську Херсонської області у підвалах будівлі колишньої податкової інспекції примусово утримуються громадяни України з проукраїнською позицією», – йдеться у повідомленні.

У відомстві також розповіли, що росіяни продовжують використовувати інфраструктуру тимчасово окупованих населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям.

«Нещодавно в населеному пункті Скадовськ Херсонської області на території дитячого садочка загарбники облаштували польовий шпиталь, де на лікуванні перебувають понад 50 окупантів з пораненнями різного ступеня важкості», – йдеться у зведенні.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області почастішали випадки викрадення людей. Щодня в полон забирають до 10 людей.