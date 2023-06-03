У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області почастішали випадки викрадення людей. Щодня в полон забирають до 10 людей, повідомив в ефірі національного телемарафону міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«Останні два тижні посилюються викрадення людей. Ми бачимо, що кожного дня до 10 людей забирається в полон. Причому різних категорій: від пенсіонерів, журналістів, продовжуючи студентами», – сказав Федоров, якого цитує «Укрінформ».

Також у людей перевіряють телефони і татуювання. Саме тому мер порадив чистити телефони та виїжджати.

«Я вдячний міжнародним партнерам, які організовують евакуацію мешканців. Зокрема, оплачують виїзд. Дорога займає 4-6 днів. Потім наші мешканці опиняються в безпеці. Щоб разом після звільнення повернутися до нашого Мелітополя», – сказав він.

Як повідомляв ZAXID.NET, 30 травня стало відомо, що окупанти ще на початку місяця викрали журналістку Ірину Левченко та її чоловіка Олександра.