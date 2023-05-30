Ірина Левченко зникла ще 6 травня в окупованому російськими військами Мелітополі

В окупованому Мелітополі росіяни викрали журналістку Ірину Левченко та її чоловіка. Про це повідомив Центр журналістської солідарності Запоріжжя.

За словами журналістів, Ірина Левченко та її чоловік Олександр зникли ще 6 травня в окупованому російськими військами Мелітополі. Лише через два тижні вдалося з’ясувати, що подружжя Левченків було без будь-яких пояснень затримала окупаційна «влада».

За інформацією ЦЖС, арештованих утримували в нелюдських умовах: майже без їжі, в холодному підвалі, на бетонній підлозі. Їх піддавали фізичним та моральним тортурам, висуваючи абсолютно безглузді і надумані звинувачення в тероризмі.

Центр журналістської солідарності повідомляє, що Ірина Левченко працювала журналісткою у відомих загальнонаціональних періодичних виданнях. І вона, і її чоловік – пенсіонери. Відомо, що Ірину згодом перевели в інше місце, проте її чоловік Олександр лишився у попередньому місці утримання.