З нардепом Олександром Пономарьовим зник зв’язок 20 березня

Російські загарбники у Бердянську Запорізької області викрали бізнесмена і народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Олександра Пономарьова. У відповідь на це нафтохімічне підприємство AZMOL BP зупинило роботу до моменту звільнення депутата, повідомив Telegram-канал штабу Бердянського виконкому.

«Вдень 20 березня народний депутат працював у гуманітарному штабі, допомагав у місцях розселення біженців. Як завжди допомагав засобами, технікою та ресурсами рідному місту. Після цього зв'язок із ним обірвався. Наразі його утримують російські військові. Жодної інформації про його стан та місце знаходження немає», – сказано в повідомленні.

У ньому зазначається, що на знак протесту проти викрадення Пономарьова підприємства, до створення яких він мав стосунок, зупинили роботу. Водночас зауважимо, що у повідомленні згадується лише підприємство AZMOL BP. На підприємствах, які заснував Пономарьов, працює загалом до трьох тисяч людей.

У грудні 2021 року журналісти з’ясували, що народний депутат України, член фракції «Опозиційна платформа – За життя» Олександр Пономарьов є громадянином Росії і вже, як мінімум, 18 років має російський паспорт. Його кар’єра народного депутата почалася понад 10 років тому. Також журналісти зауважували, що депутат контролює приблизно 35 компаній, але жодна з них на нього не записана.

Як повідомляв ZAXID.NET, 15 березня у Бердянську росіяни викрали журналістку «Громадського» Вікторію Рощину. 22 березня стало відомо, що її звільнили з полону в обмін на відеозапис, у якому вона заявила про відсутність претензій до російських спецслужб.