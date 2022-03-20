На території України зупинять діяльність партій, які мають зв’язки з країною-агресором

Рада нацбезпеки та оборони призупиняє діяльність в Україні партій, які мають зв’язки з Російською Федерацією. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні у ніч на неділю, 20 березня.

«Воєнний час добре показує мізерність особистих амбіцій тих, хто намагається поставити партію чи кар’єру вище за інтереси держави», – заявив Зеленський.

За словами голови держави, будь-яка активність політиків, спрямована на розкол чи на колаборацію не матиме успіху. Але отримає жорстку відповідь. Враховуючи повномасштабне вторгнення Росії, РНБО прийняла рішення призупинити будь-яку діяльність на території України низки партій, які мають зв’язки з країною-агресором.

«РНБО вирішила, враховуючи повномасштабну війну та зв'язки деяких політичних структур з цією державою, призупинити будь-яку діяльність низки політичних партій на час воєнного стану. А саме: «Опозиційна платформа – За життя»; «Партія Шарія»; «Наші»; «Опозиційний блок»; «Ліва опозиція»; «Союз лівих сил»; «Держава»; «Прогресивна соціалістична партія України»; «Соціалістична партія України»; «Соціалісти»; «Блок Володимира Сальдо», – сказав президент.

Нагадаємо, раніше працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) провели обшуки у трьох народних депутатів від фракції ОПЗЖ – Вадима Рабіновича, Віктора Чорного та Олега Волошина. Ці нардепи за сприяння працівників правоохоронних органів готувалися до втечі за кордон. Під час обшуків у нардепів вилучили зброю та великі суми готівки.