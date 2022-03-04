Нестор Шуфрич із зав'язаними очима їде на допит в СБУ

У Києві затримали нардепа від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Нестора Шуфрича за те, що він фотографував блокпост. Шуфрича спіймали бійці територіальної оборони, повідомив волонтер та колишній радник міністра оборони Юрій Бірюков у Facebook.

Після того, як народного депутата затримали, йому зав'язали очі та руки і віддали працівникам СБУ.

«Ніяких сентиментів. Запакували так, як мали запакувати. Попередній допит. Зброя із спиленими номерами, передали в СБУ», – написав Бірюков.

За інформацією «Радіо Свобода», Шуфрича затримали бійці 206-го батальйону територіальної оборони Києва. Журналісти повідомили, що охорона Шуфрича відстрілювалась від бійців тероборони.

«Два автомати, три пістолети, один автомат зі спиляним номером – це про затриманих російських диверсантів? Ні, про нардепа Нестора Шуфрича, що під час війни включається в ефіри пропагандистів. Бійцям він пояснив, що нібито хотів сфотографувати місцеву культурну пам'ятку (насправді – позицію військових). А от нащо відстрілювався від бійців при затриманні і звідки взялася незареєстрована зброя – не пояснив. Зброю забрали, всіх затримали, за українськими законами – передадуть в поліцію або СБУ», – повідомила журналістка «Радіо Свобода» Валерія Єгошина.

Після затримання Нестора Шуфрича, секретар РНБО Олексій Данілов записав відео, у якому звертається до депутатів ОПЗЖ. «Якщо будете шлятися по наших блокпостах, вас там будуть просто вбивати на місці. Краще сидіть вдома. Вам там нічого робити. Це ви привели сюди російського агресора», – сказав Данілов.

Хроніки вторгнення Росії. День дев’ятий – у прямій трансляції ZAXID.NET