4 березня нардепа від ОПЗЖ затримали, коли він робив селфі біля українського блокпосту в Києві

Затриманого в Києві у п'ятницю, 4 березня, нардепа від партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича відпустили. Він каже, що правоохоронці не знайшли нічого кримінального у його фотографіях. Про те, що Нестора Шуфрича відпустили, повідомляє Lb.ua з посиланням на фейсбук-сторінку нардепа.

«Учора, коли я робив селфі, щоб показати, що я в Києві, вибрав це місце (поблизу Києво-Печерської лаври). Повірте мені, довкола не було жодного блокпоста. Було кілька бетонних плит, на які в сьогоднішньому Києві вже ніхто не звертає уваги», – цитує Нестора Шуфрича видання.

Він додає, що коли вже майже перестав фотографуватись, до нього вибігли люди, які випустили кілька черг з автомату у повітря. Нардеп каже, що дав своїй охороні знак нічого не робити, тому що «бачив, що це точно українці».

«Ми показали їм зроблені фотографії, а також поліції, яка була поряд, але потім терміново кудись поїхала. Поруч зі мною був підполковник Нацполіції. Представники тероборони, які, ви потім побачили, попросили зустрітися з їхнім керівництвом. Самостійно пішов до них, показав фотографії. Подивившись, вони не побачили в них нічого кримінального, але попросили, щоб я зачекав спеціалізованих правоохоронних органів і я погодився. Представники правоохоронних органів не знайшли в цих фото нічого злочинного. Але, на жаль, почалася комендантська година і мені довелося переночувати з метою безпеки. Вранці я був доставлений на те місце, про яке домовилися», – ідеться в дописі Нестора Шуфрича.

Як інформував ZAXID.NET, Нестора Шуфрича затримав 206 батальйон тероборони Києва, коли той робив селфі біля блокпосту. Бійці тероборони стверджують, що охорона нардепа відстрілювалась від них, а один з їхніх автоматів був зі спиляними номерами, тобто незареєстрований. Загалом охоронці Шуфрича мали два автомати і три пістолети. Раніше Нестор Шуфрич в ефірі на одному з телеканалів пропагував капітуляцію України перед Росією, за що його побив журналіст Юрій Бутусов.

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