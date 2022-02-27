Встановлення блокпосту на в'їзді на Львівщину

В усіх українських областях встановлюють блокпости. Це необхідно, щоб виявити російських диверсантів, які хочуть потрапити до міста. Озброєні військові перевіряють документи у всіх, хто перетинає межі населених пунктів. У неділю, 27 лютого, Міністерство оборони оприлюднило поради безпечного проїзду блокпостів.

На всіх в'їздах до Львова блокпости вже стоять. Там цілодобово патрулюють озброєні військові. Тому для цивільного населення варто знати основі правила перетину блокпостів.

«Для виявлення та нейтралізації російських диверсантів, а також ускладнення пересувань російських окупаційних військ по усій країні встановлюються блокпости. Це необхідний захід безпеки, який врятує багато життів», – написав міністр оборони Олексій Резніков у Facebook.

Правила перетину блокпоста:

Перед блокпостом треба зменшити швидкість автомобіля

Завчасно підготувати документи для перевірки

Вимкнути фари, увімкнути «аварійку»

Не вести відеозйомку та не виходити з авто без дозволу

Чітко відповідати на запитання військових

Відкрити багажник на вимогу

Не заходити за спини військових чи поліцейських, коли вони оглядають машину

Після дозволу продовжити рух, не набирайте різко швидкість

Хроніка вторгнення Росії – у прямій трансляції ZAXID.NET. День четвертий