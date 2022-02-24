На в’їзді у Львівську область та Львів облаштовують блокпости. Про це повідомив голова ЛОДА Максим Козицький під час оперативного брифінгу о 14:00 четвер, 24 лютого.

За словами Максима Козицького, блокпости на в’їзді в область і Львів формуються вже. Наразі будуть зупиняти лише вибіркові автомобілі, але за потреби – документи перевірятимуть у всіх.

Зараз, за словами Козицького, до Львова їдуть переселенці зі східних областей, в основному – це діти з інтернатів. Їх розміщуватимуть на Львівщині та на території інших західних областей. Також зараз формується кол-центр. який надаватиме інформацію переселенцям про те, куди їм йти та звертатись за інформацією про розселення. Такий кол-центр запуститься у найближчі три години.

Голова ЛОДА також попросив усіх мешканців носити при собі документи, що посвідчують особу, а у разі виявлення підозрілих осіб — звертатись до правоохоронців.

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