ЗСУ потрібно 120 вантажівок для перевезення допомоги з-за кордону
Військові потребують вантажних фур у Львові
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Збройні Сили України терміново шукають вантажівки, які зможуть перевозити з-за кордону технічну допомогу до Львова. Тих, хто може надати фури, забезпечать пальним.
Як повідомила 24 лютого на своїй сторінці у Facebook заступниця голови правління Центру Оборонних Стратегій Аліна Фролова, для ЗСУ необхідно 120 вантажівок.
«ЗСУ терміново потрібна допомога: 120 фур, що можуть зі Львова курсувати через кордон задля перевезення технічної допомоги партнерів», – йдеться у повідомленні Аліни Фролової.
Вона додала, що Збройні Сили готові забезпечити фури пальним. Вона просить повідомляти їй у повідоменнях у Facebook про те, хто готовий надати вантажівки для ЗСУ.
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