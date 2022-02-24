Для ЗСУ необхідно щонайменше 120 вантажівок

Збройні Сили України терміново шукають вантажівки, які зможуть перевозити з-за кордону технічну допомогу до Львова. Тих, хто може надати фури, забезпечать пальним.

Як повідомила 24 лютого на своїй сторінці у Facebook заступниця голови правління Центру Оборонних Стратегій Аліна Фролова, для ЗСУ необхідно 120 вантажівок.

«ЗСУ терміново потрібна допомога: 120 фур, що можуть зі Львова курсувати через кордон задля перевезення технічної допомоги партнерів», – йдеться у повідомленні Аліни Фролової.

Вона додала, що Збройні Сили готові забезпечити фури пальним. Вона просить повідомляти їй у повідоменнях у Facebook про те, хто готовий надати вантажівки для ЗСУ.

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